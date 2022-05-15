Экономисты назвали три сценария влияния санкций на ВВП России Экономист Хели Симола назвала три сценария падения ВВП России из-за санкций

Санкции Запада могут оказать существенный негативный эффект на ВВП России, если Москва не найдёт альтернативные пути для импорта и экспорта своей продукции, считает старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола. В аналитической работе, которую цитирует РБК, эксперт изложила три возможных сценария, при которых валовая добавленная стоимость в экономике РФ может сократиться на 4-30% в зависимости от жёсткости антироссийских рестрикций.

Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта, — предположила Симола.

Так, при нынешних санкциях на импорт ВВП РФ может потерять почти 4%. В случае, если все страны прекратят поставки в Россию, добавленная стоимость может упасть на 10%, а в ряде отраслей, например, в текстильной промышленности, производстве резины, пластмасс и в химической отрасли — на 20-30%. При третьем сценарии, когда все страны остановят импорт в Россию, ВВП сократится 18%, следует из исследования BOFIT.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД «Большой семёрки» заявила, что украинский кризис и сопровождающие его антироссийские санкции могут привести к глобальному голоду на планете. По её словам, последствия прекращения поставок продовольствия ощутимы уже сейчас, а сознательная «блокада экспорта» из России является якобы частью «гибридной войны», которая «подпитывает почву для новых кризисов».