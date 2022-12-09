СК завел уголовное дело после пожара в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокурор Московской области Сергей Забатурин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства. Дело заведено по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении СКР.

Представители ведомства сообщили, что к месту происшествия отправился замглавы ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев, а также другие сотрудники управления. Им предстоит установить причины возгорания. По завершении осмотра будут назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная экспертизы.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. На данный момент пожар локализован. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ.

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию. Рабочие покинули здание во время пожара, не сумев потушить его. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар мог возникнуть в результате поджога.