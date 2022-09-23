Иркутский военный комиссар заявил о мобилизации граждан с категорией «B»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Граждане, имеющие категорию «B» в военном билете, также будут призваны в рамках мобилизации, заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. К этой категории относятся ограниченно годные, то есть те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем. По словам военкома, ограниченно годные к военной службе подпадут под призыв в последнюю очередь, однако они от него не застрахованы, передает Ircity.

Фуженко подчеркнул, что вначале будут мобилизованы граждане первого и второго разряда. К ним относятся солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет. Если же возникнет необходимость увеличить набор, граждан с категорией «B» в военном билете также призовут служить.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в России необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний, дающих право на отсрочку от призыва. По ее словам, сейчас освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

До этого директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов заявил, что намеренное нанесение себе переломов и увечий ради отсрочки мобилизации преследуется по закону. По его словам, годными так или иначе считаются все граждане, кроме имеющих инвалидность или тяжелое заболевание.

Поводом для заявления стали участившиеся запросы в Google типа «как сломать руку». Табалов напомнил, что умышленное нанесение себе травм будет расцениваться как попытка избежать мобилизации. За это Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.