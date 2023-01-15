«Интерфакс»: восемь военных пропали без вести после взрыва под Белгородом «Интерфакс»: восемь военнослужащих считаются пропавшими без вести после взрыва боеприпасов в Белгородской области

Фото: dan-news.info

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на экстренные службы, что восемь российских военнослужащих считаются пропавшими без вести после взрыва боеприпасов в здании бывшего Дома культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. По информации агентства, ведутся их поиски. Минобороны России эти сведения пока не комментировало.

Продолжаются поиски еще восьми военнослужащих. Они числятся пропавшими без вести, — говорится в публикации.

Между тем корреспондент «Известий» сообщил, что хутор Тоненькое оцеплен, на въезде стоит ограждение. Водителей просят развернуться и объехать село через поле.

15 января Telegram-канал «112» сообщил, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории Дома культуры в воинской части в Белгородской области. По информации канала, в результате ЧП сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. По данным ТАСС, в результате взрыва погибли трое военнослужащих и пострадали 15. Минобороны эту информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв на территории воинской части устроил военнослужащий из Свердловской области. По информации канала, он взял в руки гранату, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Как писала Baza, после взрыва в здании начался пожар, который тушили около четырех часов.