Губернаторам поручено лично следить за ходом вакцинации в регионах

https://static.news.ru/photo/54b2ab3c-5a4c-11eb-adfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за процессом вакцинации населения от коронавируса в своих регионах. Он акцентировал внимание на соблюдении всех мер предосторожности, так как «от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе».

Прошу губернаторов лично следить за тем, как идёт иммунизация от коронавируса на их территориях, — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

На заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ он сообщил, что запись на вакцинацию организована, в том числе, через портал госуслуг. Это, по мнению премьера, позволяет эффективнее планировать работу поликлиник, избегать очередей и соблюдать условия хранения вакцины. После прохождения второго этапа вакцинации через сайт можно будет оформить и электронный сертификат о её прохождении.

Ситуация с коронавирусом остаётся непростой. Хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется. Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов, — подчеркнул Мишустин.

Как писал NEWS.ru, согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она призвала тех, кто уже переболел коронавирусом, не торопиться с прививкой от COVID-19. По её словам, несмотря на то что титр антител к коронавирусу постепенно снижается, организм человека сохраняет определённую защиту .

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».