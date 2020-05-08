Губернатор Свердловской области сообщил о продлении ограничительных мер

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Защитные маски и перчатки с 12 мая будут продаваться в Московской области на остановках и в общественном транспорте.

Жители региона смогут приобрести их также на вокзалах, автостанциях, автовокзалах, в киосках и ларьках, сообщается на сайте правительства Подмосковье. С указанной даты ношение масок в общественных местах является обязательным. Несоблюдение...