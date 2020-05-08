Губернатор Свердловской области сообщил о продлении ограничительных мер

Действующие в Свердловской области ограничения в связи с распространением коронавируса будут продлены до 18 мая, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
По его словам, соответствующий приказ он планирует подписать 11 мая.
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Ранее NEWS.ru писал, что число российских регионов, в которых выявлено более тысячи заражений коронавирусом, достигло 25.
В России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 187 859. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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