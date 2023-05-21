Грибник из Петербурга собрал корзину боеприпасов для миномета

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Житель Санкт-Петербурга Алексей Шляпник сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что нашел комплект снарядов для миномета времен Великой Отечественной войны в Кировском районе города при сборе грибов. К публикации он также приложил фотографии находки. На кадрах видно, что боеприпасы изрядно заржавели. Помимо мин, петербуржец все же смог собрать грибы и даже поймать рыбу.

Строчок гигантский все еще идет, причём большими полянками, и гриб крупный. <...> Очередное эхо ВОВ, комплект мин для миномета нашел, — написал Алексей.

Ранее сообщалось, что 53-летний житель Минеральных Вод отправился в лес за грибами, но вместо них нашел сумку с 35 гранатами. Мужчина самостоятельно раскрыл молнию сумки, в которой находились боеприпасы, уже покрывшиеся ржавчиной. О находке он сообщил сотрудникам органов правопорядка. После обследования сумку с подозрительным содержимым направили на экспертизу. По предварительным данным, в ней лежали боеприпасы ВОГ-25. Владельца тайника с гранатами ищут.

1 мая московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон. К поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1. К месту находки приехали полицейские, саперы и сотрудники пожарных служб.