Глава Махачкалы подал в отставку Глава Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку

Фото: Зайнаб Алимирзаева/CC BY-SA 4.0

Салман Дадаев

Глава Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку, сообщает Readovka в Telegram-канале. Он заявил, что администрации города не удалось оправдать надежд жителей.

Ранее сообщалось о намерениях главы Махачкалы сложить полномочия в связи с переходом на другую работу. По его словам, горожане ждали от администрации большего, отмечает Readovka.

Впоследствии в пресс-службе градоначальника заявили РИА Новости, что Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства Москвы.

Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин ранее сообщил об уходе в отставку. Он решил оставить пост градоначальника ради работы в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее стало известно об уходе в отставку заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Южакова. Он был освобожден от должности распоряжением главы региона в связи с переходом на новую должность.