Мэр Ульяновска Вавилин объявил об уходе в отставку

Фото: vk.com/vavilin_da

Дмитрий Вавилин

Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин сообщил в Telegram-канале об уходе в отставку. Он решил оставить пост градоначальника ради работы в оборонно-промышленном комплексе.

Принял непростое решение о переходе на новое место работы. Сегодня подаю заявление в Ульяновскую городскую думу об отставке с поста главы города, — написал Вавилин.

Он пояснил, что сфера ОПК ему близка. Он окончил машиностроительный факультет и намерен помогать государству в развитии комплекса в условиях нынешнего дефицита кадров. Вавилин выразил уверенность, что сможет принести пользу стране в непростое время.

Градоначальник добавил, что Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением. Перед отечественной промышленностью стоят большие задачи, которые необходимо решать максимально быстро, качественно и эффективно.

Ранее стало известно об уходе в отставку заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Южакова. Он был освобожден от должности распоряжением главы региона в связи с переходом на новую должность.