Замгубернатора ХМАО Южаков ушел в отставку

Фото: Пресс-служба губернатора ХМАО-Югры

Юрий Южаков

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Юрий Южаков освобожден от своей должности, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. Соответствующий указ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября, передает портал Ugra-news.ru.

Юрий Южаков освобожден от должности распоряжением губернатора. Причиной отставки называют переход на новую должность, — отметили в ведомстве.

Южаков с 2018 года по ноябрь 2022 года работал в должности заместителя губернатора, курирующего направления реализации государственной политики в сфере культуры и спорта.

Мэр Читы Александр Сапожников ранее заявил, что официально ушел в отставку и решил отправиться в зону специальной военной операции. Он поблагодарил жителей, коллег, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и правительство региона за работу на благо города.