Гладков объяснил цель ударов ВСУ по Белгороду

Целью атак ВСУ по Белгороду является террор, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, он выразил благодарность бойцам группировки войск «Север» за слаженную работу и успешное уничтожение вражеских БПЛА.

Момент поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду. Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: «С любовью для жителей Белгорода». Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор, — отметил глава региона.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.

Также российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.