«ГАЗель» въехала в толпу людей на остановке и оторвала мужчине голову В Татарстане мужчина погиб при наезде «ГАЗели» на трамвайную остановку

Фото: mvdtatarstana/t.me

В Казани утром 1 июня произошло смертельное ДТП с участием трех авто, в том числе «КАМАЗа», передает Telegram-канал УМВД республики. Из-за удара «ГАЗель» влетела на трамвайную остановку. А результате один мужчина погиб, еще два человека госпитализированы.

От удара «ГАЗель» вылетела на тротуар, где стояли пешеходы, ожидая зеленый сигнал светофора для перехода проезжей части. В результате ДТП погиб один пешеход, двое (49-летний мужчина и 33-летняя женщина) госпитализированы, — сообщает пресс-служба УМВД по Татарстану.

По данным канала «360», погибшему мужчине в результате ДТП оторвало голову.

Ранее 1 июня в Кабардино-Балкарии два человека погибли, 12 пострадали в ДПТ с участием маршрутки и BMW. Авария произошла на 35-м километре трассы Прохладный — Баксан — Эльбрус.

Днем ранее в центре Москвы полицейская машина вылетела на тротуар. В результате инцидента пострадал один человек. А 30 мая в подмосковных Мытищах водитель BMW сбил пешеходов на тротуаре. В прокуратуре Подмосковья сообщили, что в результате ДТП три человека были госпитализированы, еще одному 16-летнему подростку помощь оказали на месте.