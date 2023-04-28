ФСБ задержала подростка-неонациста, планирующего поджечь электроподстанцию ФСБ задержала подростка-неонациста, который хотел поджечь электроподстанцию под Калугой

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Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 17-летнего подростка, который собирался устроить диверсию на энергообъекте, сообщает Центр общественных связей ведомства. Несовершеннолетний намеревался поджечь электроподстанцию, попытка была оперативно пресечена. В ФСБ подростка назвали сторонником неонацизма.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что у подростка изъяли три самодельных зажигательных устройства (СЗУ), а также средства связи, в которых содержались инструкции по изготовлению СЗУ. Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, готовящего теракт в здании Военно-морского госпиталя в Симферополе. У задержанного были изъяты два самодельных взрывных устройства.