ФСБ пресекла деятельность террористов в Калужской области

https://static.news.ru/photo/a2333d88-6071-11eb-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ РФ пресекла работу ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Калужской области, передаёт Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации спецслужбы, радикалы занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, уничтожения институтов светского общества и направленной на свержение насильственным путём действующей власти.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых оперативники нашли и изъяли запрещённые в РФ пропагандистские материалы, пишет ТАСС, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся фигурантами для осуществления террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Накануне гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах РФ. По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали. Речь идёт об оборудовании Р-187-П1 «Азарт», его должны были переправить в США. Уголовное дело рассматривает Пресненский суд Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа боевиков во главе в Асланом Бютукаевым, ликвидированная в Чечне, готовила атаку на здание ФСБ в Грозном. Об этом стало известно из записей, найденных силовиками у бандитов. В частности, в блокнотах, находившихся в рюкзаке Бютукаева, обнаружились координаты здания, был обозначен расположенный поблизости земельный участок с точкой сбора.