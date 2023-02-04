SOTA: фотографа задержали из-за съемки памятника трамваю

Фото: Leha-11/wikipedia.org

Воссозданный трамвайный вагон серии Х, установленный в качестве памятника в Волгограде

SOTA пишет, что в Волгограде фотографа Виктора Орлова задержали в момент съемки памятника трамваю. По данным канала, позже мужчину арестовали за то, что он отказался предъявлять паспорт полицейским в ответ на просьбу показать документы. Фотографу вменили «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», говорится в публикации.

Поводом для задержания стали подозрения полицейских в том, что Орлов фотографирует секретные объекты, передает канал. Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что на одном из снимков памятника за деревьями оказалось здание ФСБ. Сам фотограф этого не заметил.

После того как Орлова отвели в отдел, его начали допрашивать о том, что он делает в Волгограде, а также об отношении к спецоперации. По данным SOTA, мужчину допрашивали в течение трех часов.

Затем пришел его (полицейского. — NEWS.ru) коллега, который тоже задавал вопросы, но еще и шутил на тему того, что я «сфоткал здание ФСБ, зафиксировал координаты и передал в Донбасс». Видимо, во мне подозревали некого наводчика, — рассказал Орлов.

В итоге, как отмечает канал, фотографа на ночь оставили в отделе до решения суда. Судья постановил арестовать мужчину на десять суток. В данный момент фотограф находится на свободе.

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