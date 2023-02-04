SHOT: против москвича возбудили уголовное дело за комментарии в Telegram

Telegram-канал SHOT сообщает, что против жителя Москвы Олега Селиверова возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По данным издания, поводом для уголовного преследования послужили комментарии 27-летнего москвича в чате Telegram-канала NEXTA Live. По данной статье предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

По данным SHOT, россиянин вступил в открытый чат под псевдонимом, после чего несколько раз оставил комментарии с «призывами к осуществлению террористической деятельности» против российских сотрудников полиции и чиновников.

Днем ранее в Москве провели обыск в квартире Селиверова. В NEXTA Live сообщили, что москвич не имеет отношения к его администраторам. Перед задержанием москвич успел сообщить родственникам, что опасается уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму.

Ранее источник, близкий к СКР, сообщал, что следствие проводит проверку Селиверова в связи с публикациями, появившимися в канале с 12 по 16 марта. Следователи расценивают их как призывы к террористической деятельности.