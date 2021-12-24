Экс-главе Уфимского штаба Навального продлили срок заключения до апреля

Басманный суд Москвы продлил арест Лилии Чанышевой, экс-главе штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в Уфе, обвинённой в создании «экстремистского сообщества», до 9 апреля 2022 года. Об этом сообщил в социальных сетях её адвокат Владимир Воронин, добавив, что сторона обжалует приговор.

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Согласно сообщениям юриста, суд поддержал требование следствия о продлении заключения. Он также подчеркнул, что сторона обвинения не предоставила основания для этого решения, и апелляция будет строиться на этом факторе. В постановлении суда сказано, что «обстоятельства, которые были при избрании, не изменились».

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Сама Чанышева произнесла речь, в которой обвинила правоохранительные органы в жестоком обращении при задержании и акцентировала внимание на том, что она не просит ничего для себя, а требует прекратить пытки в женских тюрьмах. Подсудимая защищалась одна, поскольку суд не допустил её адвоката к процессу.

Девушку арестовали в ноябре этого года и обвинили в создании экстремистской организации (ст. 282.1 УК РФ). Чанышева также принимала участие в организации митингов 23 января, за что получила пять суток административного ареста.