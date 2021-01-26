Пятерых участников митинга 23 января арестовали в Уфе

https://static.news.ru/photo/29bc4c90-5fd2-11eb-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Команда Навального | Уфа/vk.com

Кировский районный суд Уфы принял решение об аресте пятерых участников акции в поддержку политика Алексея Навального, которая состоялась 23 января.

Активисты будут арестованы на сроки от трёх до 10 суток.

По результатам их рассмотрения граждане привлечены к административной ответственности, назначено наказание: Рахматуллину — 10 суток административного ареста, Янбердину — трое суток административного ареста, Телину — пять суток административного ареста, Чанышевой — пять суток административного ареста, <...> Нуртдинову — семь суток административного ареста, — говорится в Telegram объединённой пресс-службы башкирских судов.

Ещё одна участница получила наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Все дела были оформлены по статье о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия. В настоящий момент судебные постановления не вступили в законную силу.

23 января во многих городах России прошли митинги в поддержку Навального. Глава сети штабов оппозиционера утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», в Уфе в ходе акции силовики задержали не меньше 33 человек.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.