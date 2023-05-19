Двум парням откусили ухо и нос за попытку заступиться за подростка В Новокузнецке двум парня частично откусили ухо и нос за попытку заступиться за подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новокузнецке двум парням, попытавшимся заступиться за подростка, частично откусили ухо и нос. Инцидент произошел на городском рынке. Как сообщают очевидцы, пострадавшие увидели, как мужчина ударил по лицу 14-летнего мальчика, из-за чего тот упал на землю и какое-то время не поднимался, пишет LIFE.ru.

Как уточняет издание, молодые люди спросили у напавшего на подростка, из-за чего тот его ударил. Мужчина рассказал, что мальчик якобы задел его отца. После этого мужчина набросился уже и на самих парней. Во время драки одному из них он откусил часть уха. К драке подключились еще трое человек. Они избили молодых людей, в ходе потасовки второму откусили часть носа.

Историю начали активно обсуждать в социальных сетях, в результате местные жители решили обратиться за помощью к правоохранителям. Они передали всю информацию о произошедшем в прокуратуру и СУ СКР по региону.

На юге Волгограда трое мужчин ранее избили покупателя за то, что тот попросил их не воровать товар из торгового зала магазина. Они избивали мужчину руками и ногами, а один из них наносил лежачему удары молотком по коленям. Прибывшие на место медики провели осмотр пострадавшего, после чего жертва хулиганов заявила, что от госпитализации отказывается.