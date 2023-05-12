Трое волгоградцев избили покупателя молотком за замечание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юге Волгограда трое мужчин избили покупателя за то, что тот попросил их не воровать товар из торгового зала магазина, сообщает издание V1.ru. Они избивали мужчину руками и ногами, а один из них наносил лежачему удары молотком по коленям.

Инцидент произошел в районе 05:00 у магазина «Покупочка». Все началось после того, как покупатель заподозрил мужчин в краже и попросил этого не делать. Начался конфликт, который перерос в одностороннее избиение на улице.

Процесс избиения снимали сотрудники магазина на смартфоны. Хулиганы знали об этом, но съемка их не остановила, и они продолжили начатое.

Издание отмечает, что избитым оказался 34-летний мужчина. Прибывшие на место медики провели осмотр пострадавшего, после чего жертва хулиганов заявил, что от госпитализации отказывается.

Ранее житель Санкт-Петербурга получил три пулевых ранения из травматического пистолета, а также ножевую рану во время потасовки у рюмочной. По словам 38-летнего пострадавшего, драка началась из-за того, что он заступился за незнакомца.

После того как на россиянина совершили нападение, он самостоятельно добрался до дома. Карету скорой помощи вызвала мать пострадавшего. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали ему ранение грудной клетки и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).