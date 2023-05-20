Двухлетняя и четырехлетняя девочки пропали в Кузбассе СК возбудил дело после пропажи двух девочек в Кузбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области пропали две девочки в возрасте двух и четырех лет, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками детей. По факту их потери возбуждено уголовное дело.

По данным СК, инцидент произошел в поселке Ленинский Кемеровской области. Девочки пропали вечером 18 мая — они вышли вдвоем погулять на улицу и до сих пор не вернулись. В ведомстве уточнили, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители пьют.

Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются все дома в населенном пункте. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек, а также обстоятельств их исчезновения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Следственного управления СК России по Кемеровской области, — добавили в СК.

Ранее в Чите пропал 15-летний подросток. Его поиски заняли три дня. Мальчика нашли живым в лесу неподалеку от соседнего населенного пункта. Семья, в которой воспитывается подросток, на профилактическом учете не состоит, сам мальчик ранее из дома не сбегал.

Поиски пропавшего не прекращались даже в ночное время, полицейским помогали волонтеры из организации Кости Долгова. В итоге подростка нашли утром 8 декабря: мальчик шел по лесу возле поселка Еремино.