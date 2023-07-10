Двух рыбаков зарезали и сбросили в реку под Волгоградом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгоградской области на территории СНТ у пристани Руднева обнаружили тела двух убитых рыбаков, сообщил Telegram-канал «Волгоград № 1». Местные жители рассказали, что мужчинам перерезали горло, после чего тела, предположительно, сбросили в воду, чтобы скрыть следы преступления.

Тела убитых мужчин нашли на острове Сарпинском. По словам местных жителей, к преступлению может быть причастен пастух, у которого произошел конфликт с рыбаками. На месте работали полицейские и следователи.

Издание «Блокнот Волгоград» со ссылкой на источник сообщило, что тело одного из убитых обнаружили в воде 8 июля, второго нашли на следующий день. По его информации, погибшие были родными братьями 1972 и 1963 годов рождения. Официально причастность пастуха к убийству пока не подтверждена.

По данным издания V1.ru, тело одного из погибших затянуло под каменный выступ недалеко от хутора Кожзавод. Труп вытаскивали на глазах у десятков купающихся там волгоградцев. Источники в экстренных службах рассказали, что у одного из мужчин была пробита голова, у второго — перерезано горло.

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