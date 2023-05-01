90-летнюю женщину зарезали на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На северо-западе Москвы зарезали 90-летнюю женщину, сообщили в СК столицы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

1 мая в квартире жилого дома на улице Расплетина нашли труп пожилой женщины. Сотрудники полиции обнаружили на теле признаки насильственной смерти — погибшей нанесли несколько ударов ножом в живот.

Сейчас следователи и криминалисты московского Следственного комитета работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростове-на-Дону 80-летняя учительница погибла после падения в ливневую канализацию, которую местные власти не чистили на протяжении многих лет. Ливневку почистили только после случившегося. После обнаружения тела СК возбудил уголовное дело.

До этого в Иркутской области 17-летний подросток был арестован после того, как отнял у разъяренного пенсионера ружье и выстрелил ему в ногу. Мужчина пытался угомонить компанию, которая громко отдыхала возле дома. От потери крови на месте инцидента он скончался.