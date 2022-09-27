Двое рыбаков пропали в Хабаровском крае Судно с двумя рыбаками пропало в Амурском лимане в Хабаровском крае

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В Амурском лимане на севере Хабаровского края прпало маломерное судно с двумя рыбаками. на место происшествия вылетели спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В Амурском лимане пропала небольшая шхуна с людьми на борту. Знакомые рыбаков сообщили, что двое мужчин вышли на судне из населенного пункта Лазарев и направлялись в сторону Николаевска-на-Амуре. Однако в пункт назначения так и не прибыли, — говорится в сообщении.

Предполагается, что шхуна потеряла ход и была унесена течением в сторону Сахалина. Местные жители на катере пытались определить, куда отнесло шхуну и оказать помощь рыбакам, но попытка не увенчалась успехом.

В район поисков было направлено воздушное судно Хабаровского авиационно-спасательного отряда центра МЧС России со спасателями. Однако из-за неблагоприятной погодной ситуации вертолет был вынужден сесть в Комсомольске-на-Амуре.

После улучшения погодной ситуации в районе поиска вылетели два вертолета Ми-8. Также поиск пропавших возобновили их знакомые.

Ранее сообщалось, что медсестра Наталья Тимошенко из города Татарска Новосибирской области дважды за две недели спасла тонувших рыбаков. В конце мая она вытащила из реки Оми 70-летнего тракториста, а в начале июня — пенсионера, упавшего с лодки.