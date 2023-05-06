Два мальчика сгорели заживо при пожаре в Омске

Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Называевске Омской области два мальчика-подростка сгорели при пожаре, сообщил региональный СК в своем Telegram-канале. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, пожар начался около пяти часов утра 6 мая, во время тушения огня в доме были обнаружены тела двух мальчиков 14 и 13 лет, — сообщили в СК.

Пожар произошел на улице Кирова. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося, также назначены экспертизы.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова, один из погибших подростков дождался, когда его мать уйдет на работу, и позвал к себе компанию из 10 друзей на вечеринку. Следствие выяснило, что среди гостей были и 18-летние молодые люди. Следствие предполагает, что компания распивала алкоголь.

При осмотре места происшествия полиция обнаружила множество зарядок для смартфонов в разделителях, причиной пожара могло стать короткое замыкание. После вспыхнувшего пожара друзья школьников разбежались по домам.

Ранее в поселке Сосьва в Свердловской области произошел крупный пожар, который удалось потушить только через два дня. Огнем были повреждены 130 жилых домов, также требуется ремонт двух многоквартирных зданий. Пламя уничтожило восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Один человек погиб. Глава Сосьвы подал в отставку.