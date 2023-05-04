Глава сгоревшего свердловского поселка подал в отставку Глава поселка Сосьва на Урале подал в отставку после крупного пожара

Фото: «АиФ. Урал»/РИА Новости

Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области

Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров подал в отставку после пожара, который нанес крупный урон поселку Сосьва, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответ департамента информационной политики региона. Для решения вопроса об отставке будет собрано внеочередное заседание думы городского округа.

Насколько нам известно, Геннадий Николаевич Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Сосьвы. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление, — сообщили в департаменте.

Пожар в поселке начался 25 апреля, и лишь через два дня его удалось потушить. Огнем были повреждены 130 жилых домов, также требуется ремонт для двух многоквартирных зданий. В квартиры маневренного фонда расселили девять семей общей численностью 23 человека. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Один человек погиб.

3 мая в Сосьве начато строительство 60-квартирного жилого дома, в котором расположат погорельцев.