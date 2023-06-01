Два человека пострадали при обстреле Шебекино Два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области два человека пострадали в результате обстрела города Шебекино украинскими войсками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. Инцидент произошел в ночь на 1 июня.

Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших, — написал губернатор.

По его данным, пострадавшему мужчине ампутировали руку, он находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший обратился в медицинское учреждение самостоятельно, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. В светлое время суток планируется провести подворовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что 31 мая из Шебекинского и Грайворонского городских округов начали вывозить детей в связи с опасностью из-за участившихся обстрелов приграничных населенных пунктов. Глава региона рассказал, что предыдущей ночью в результате массированного удара со стороны ВСУ в Шебекино пострадали четыре человека, из них двое были госпитализированы.

По словам жительницы города, ситуация в Шебекино стала безвыходной, так как каждый день город обстреливают ВСУ. По ее словам, горожане не знают, уезжать им или нет.