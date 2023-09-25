Два человека погибли при ударе ВСУ по Краснодону

Фото: t.me/gubernator_46

Два человека погибли и трое получили ранения в результате удара ВСУ по заводу «Юность» в Краснодоне, сообщил в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в целях безопасности были отменены занятия в ближайших школах и детских садах, детей эвакуировали.

В результате обстрела погибли два человека, трое получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На месте работают профильные службы для ликвидации последствий отстрела. Занятия в ближайших учебных учреждениях прекращены, детей из школ и детских садов эвакуировали домой в сопровождении родителей, — написал Пасечник.

Помимо этого, в городе было временно приостановлено движение транспорта в сторону Молодогвардейска.

О взрыве в районе завода «Юность» в Краснодоне стало известно утром 25 сентября. Очевидцы сообщили о двух прилетах снарядов. Местные жители опубликовали в Сети видеозаписи и фото с моментами обстрела и столбом дыма над территорией завода.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По его словам, объект был обнаружен в ходе проведения воздушной разведки местности, затем по нему нанесли огневое поражение.