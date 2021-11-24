Детский хирург из Иркутска спас новорождённого с редкой патологией

Иркутский хирург Юрий Козлов, прославившийся во всём мире как один из лидеров детской эндохирургии, спас новорождённого малыша Андрея, сделав сложнейшую операцию по удалению диафрагмальной грыжи всего за полтора часа, пишет «КП-Иркутск». По словам самого врача, столь редкая патология встречается лишь в двух-трёх случаях из 10 тысяч.

Чтобы спасти ребёнка, хирургу пришлось переместить органы брюшной полости из грудной клетки обратно на своё место и зашить дефект длиной семь сантиметров. Для этого Козлов смастерил заплатку из специальной ткани, которую нередко используют при пошиве спортивной одежды.

Как ставили заплатку в тело Андрюши? Я свернул ее наподобие кубинской сигары и протолкнул в прокол, который мы сделали для хирургических инструментов. Уже внутри развернул и стежок за стежком пришил к краям дефекта, — рассказал хирург.

Он добавил, что маленький Андрей будет расти здоровым, а заплатка на диафрагме станет «небольшим островком». Однако сейчас ему ещё какое-то время надо будет побыть в реанимации подключённым к аппарату ИВЛ, уточнил Козлов.

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