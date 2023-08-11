Детей засосало в водопропускную трубу из-за потопа в Приморье

Фото: Администрация города Уссурийск

Двоих братьев засосало в водопропускную трубу в селе Дальзаводское в Приморье, где произошел потоп, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По информации канала, детей 10 и 12 лет унесло потоком воды, когда они играли у обочины.

Amur Mash пишет, что один из братьев начал тонуть, а другой решил прийти ему на помощь. В результате оба ребенка не смогли выбраться.

В шести муниципалитетах Приморья за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков. В регионе действует штормовое предупреждение. Уссурийск стал одним из наиболее пострадавших муниципалитетов из-за стихии, сложная обстановка также в Хорольском и Хасанском округах, по данным краевого главка МЧС. Режим ЧС введен в Михайловском и Черниговском округах.

Сильный паводок в Приморье вызван тайфуном «Ханун». Реки вышли из берегов, затопило улицы и дороги. Ожидается, что за три дня в регионе выпадет до 110% месячной нормы осадков.

Из-за подтопления в селе Новоникольск Уссурийского округа начал уходить под воду приют для бездомных животных, в котором содержатся около 700 собак. В мэрии Уссурийска сообщили, что собак удалось спасти.