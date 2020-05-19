Десятки пациентов психинтерната под Волгоградом заразились COVID-19

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Вспышка коронавируса зафиксирована в Жирновском районе Волгоградской области. В местном психоневрологическом интернате инфекция выявлена у 30 пациентов.

Замглавы регионального Комитета здравоохранения Николай Алимов отметил, что у большинства заразившихся заболевание протекает в лёгкой, бессимптомной форме. Проявления коронавируса наблюдаются только у восьми человек.

Все заражённые переведены в лечебные учреждения. Оставшиеся пациенты интерната и сотрудники находятся на карантине. Они повторно протестированы на коронавирус. Результаты первых анализов были отрицательные, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в распоряжение СМИ попала видеозапись, на которой видно, как медперсонал инфекционного госпиталя в Волгоградской области работает без каких-либо средств защиты. По данному факту местные власти проводят проверку.

В регионе на сегодняшний день зафиксировано более 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 13 человек, выздоровели – 519.

В России, согласно последним данным, выявлено 299,9 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли. В Москве более 142 тысяч заболевших, свыше 27,4 тысяч выздоровели, 1,5 тысячи скончались.