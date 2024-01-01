Ребенок чуть не утонул в бассейне в Геленджике в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Геленджике в новогоднюю ночь в бассейне чуть не утонул 10-летний мальчик, сообщила в своем Telegram-канале вице-мэр города Янина Скорикова. Она рассказала, что ребенка доставили в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

В Геленджик отмечать Новый год приехала семья из Новороссийска, расположились в гостевом доме с бассейном. Родители ослабили контроль за сыном, и 10-летний ребенок чуть не утонул. Врачи констатировали несмертельное утопление, забрали ребенка в реанимацию, — сообщила Скорикова.

По словам заместителя главы города-курорта, ночью в Геленджик на помощь местным врачам прибыла бригада медиков из Краснодара. Общими усилиями они продолжают бороться за жизнь мальчика, он остается в реанимации.

В конце ноября в городе Полевском Свердловской области в бассейне захлебнулся насмерть 12-летний мальчик, руку которого засосало в отверстие для фильтрации. Он был в бассейне не один, но его пропажу заметили не сразу. Когда его друг спохватился, увидев, что товарищ долго не выныривает, то попытался ему помочь, но из-за сильной тяги попытка освободить руку из сливного отверстия оказалась тщетной. Фильтр отключили, однако спасти мальчика уже не удалось.