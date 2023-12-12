Минометы РФ уничтожили ВСУ под Купянском: новости СВО на утро 12 декабря Минометчики ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из 120-мм миномета 2Б11 «Сани»

Расчеты 120-миллиметровых минометов 2С12 «Сани» группировки войск «Запад» уничтожили украинскую разведывательную группу на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что противника заметили вблизи от позиции российских военнослужащих.

Силы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, используя FPV-дроны и квадрокоптеры, уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении, рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие РФ успешно используют дроны для сброса боеприпасов. В этот раз для выполнения задачи хватило трех сбросов.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» из Западного военного округа уничтожил командный и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, заявили в Минобороны России. Он был обнаружен группой военных, управляющих беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 11 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России начала масштабный штурм

Российские войска перешли в масштабный штурм по всей территории Донецкой агломерации, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, силы РФ вошли в Авдеевку на юго-востоке.

Кроме того, российские войска удерживают захваченные позиции в населенном пункте Степовое, продолжая расширять зону ответственности по железной дороге, отметил военкор. Также есть продвижение в направлении Новоалиново.

Иностранные наемники гибнут на Украине в рядах ВСУ

На Украине скончался испанец, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве иностранных дел Испании. Представители ведомства отметили, что семья гражданина Испании была уведомлена о его смерти.

Также отмечается, что власти поддерживают контакт с родственниками, хотя конкретные детали инцидента не раскрываются. По данным издания ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. В мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны. О том, как он попал на Украину, информации нет.

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Судьба американского оружия на Украине

Все оружие, которое украинский президент Владимир Зеленский выпросит в ходе визита в США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, даже западные аналитики уже осознали этот факт.

Он подчеркнул, что никакое западное оружие не помешает проведению специальной военной операции, а также не повлияет на ее результат. Конец СВО уже близок, и лидерам стран следует быть готовыми к тому, что он многим не понравится, заключил Полянский.

Опасная эпидемия в рядах ВСУ

Одним из негативных последствий военного конфликта на Украине стало существенное увеличение случаев устойчивости к антибиотикам в больницах и медицинских учреждениях. Солдаты ВСУ массово болеют инфекциями, на которые не действуют никакие препараты.

Эксперты из Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) провели анализ наличия инфекций в трех областных больницах в ноябре и декабре 2022 года. Их выводы указывают на серьезный кризис, вызванный ростом устойчивости к антибиотикам, требующий срочных мер.

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