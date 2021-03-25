Дегтярёва попросили не «сталкивать лбами» Хабаровск и Владивосток

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Слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва о том, что именно данный регион является логистическим центром Дальнего Востока (ДВ), а Владивосток является «тупиком Ильича», являются недальновидными, так как столица Приморья — ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), а объём перевалки грузов в портах субъекта в десятки раз выше, рассказал журналистам депутат приморского парламента Владимир Беспалов. Высказывание Дегтярёва вызвали резонанс в Сети.

Его попросили «не сталкивать лбами» два региона. Чиновник заявил, что Приморье — это именно Хабаровский край, так как линия побережья у региона 2300 км. Кроме того, он хочет видеть здесь грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу и логистические терминалы. Беспалов, в свою очередь, обратил внимание на активное развитие Владивостока в последние годы.

Подготовка 2012 году форума АТЭС, построен ДВФУ на острове Русском, построены мосты, идёт развитие региона. И не зря столицу Дальнего Востока перенесли [из Хабаровска] во Владивосток, потому что это ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы уважаем Хабаровск, он имеет хорошее геостратегическое положение, там расположен штаб Восточного военного округа, есть Амур, авиасообщение, но говорить о том, что Приморье и Владивосток — тупик, недальновидно, — цитирует депутата РИА Новости.

Он отметил, что за такие высказывания становится неудобно перед международными партнёрами — КНР, Японией, Южной Кореей и другими. Беспалов также надеется на реакцию федеральных властей на слова Дегтярёва. Накануне врио главы Хабаровского края высказался против инициативы Центробанка РФ внести изменения в дизайн пятитысячной купюры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ выделил 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибирского федерального округа. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Около 203 млн рублей из общей суммы потратят на погашение долгов по зарплате перед сотрудниками шахты «Алексиевская» в Кузбассе. Свыше 254 млн рублей — на возведение объектов водоснабжения и очистных сооружений около Телецкого озера в Республике Алтай. Кроме того, на исследование лечения онкологических заболеваний перечислят 200 млн рублей.