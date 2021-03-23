Дегтярёв выступил против изменения дизайна банкноты в пять тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/266aff9c-8be6-11eb-91a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв высказался против инициативы Центробанка РФ внести изменения в дизайн пятитысячной купюры. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Убрать Хабаровск с купюры в ₽5000 будет большой ошибкой, — отметил Дегтярёв.

Ранее замглавы ЦБ Михаил Алексеев пояснил, что планируется заменить на некоторых банкнотах изображения городов. Так, на 10-рублёвой вместо Новосибирска будет Красноярск, на 500-рублёвой купюре Архангельск заменят Пятигорском, а на банкноте в пять тысяч рублей вместо Хабаровска появится изображение Екатеринбурга. На остальных купюрах города останутся прежними, но изменения в дизайне всё же будут. Предполагается, что новые банкноты будут вводиться в оборот в 2022–2025 годах.

Как писал NEWS.ru, Банк России утвердил концептуальный эскиз новой 100-рублёвой купюры. В качестве вариантов на ней предусмотрены такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ на Воробьёвых горах и ряд других.