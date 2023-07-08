«Что собака, что свинья»: в Перми требуют закрыть собачью «тюрьму» В Перми зоозащитники требуют запретить подрядчику работать с бездомными собаками

Зоозащитники в Перми требуют отстранить хозяина местного приюта Александра Верзакова от исполнения муниципальных контрактов по отлову и содержанию бездомных собак, сообщает Telegram-канал Ural Mash. В приюте, что находится в поселке Большое Кошаево, по словам зоозащитников, подрядчик либо не стерилизует животных, либо стерилизует их самостоятельно с нарушением санитарных норм.

[Он говорит], что для него что собака, что свинья. Неоднократно он нам намекал забирать собак, если контракт заканчивался и собаки ему становились не нужны. Он нам сам говорил: «Или забирайте, или они у меня полетят в топку», — рассказала волонтер Ирина.

По словам Ирины, местные администрации региона в ответ на запросы волонтеров утверждают, что Верзаков предоставляет им всю отчетность по контрактам, но почти никто не посещает Большое Кошаево, чтобы проверить выполнение работ на месте. В 2023 году контракт с приютом Верзакова подписали порядка шести муниципальных субъектов, заявляет волонтер.

В марте в селе Мучихино в Ленинградской области сгорел домашний приют с животными, погибли около 40 кошек и 15 собак. Владелица приюта отметила, что перед Новым годом заменила проводку в доме и не ожидала, что может произойти трагедия.