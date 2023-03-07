Более 50 животных сгорели заживо при пожаре в домашнем приюте в Ленобласти

Фото: МЧС РФ

В селе Мучихино в Ленинградской области сгорел домашний приют с животными, погибли около 40 кошек и 15 собак, рассказала его владелица Елена. В беседе с «360» она отметила, что перед Новым годом заменила проводку в доме и не ожидала, что может произойти трагедия.

Заменила перед Новым годом проводку. 15 собак забрали в приют во Всеволожск, 15 остались. Сегодня будем решать с девочкой из Пушкина, кого они могут забрать. И еще пять диких собак — с ними проблемно, надо будет думать, — рассказала женщина.

О пожаре женщина узнала во время работы. Ей позвонил знакомый и рассказал, что из ее дома идет дым. Владелицу приюта сразу же отпустили с работы, но когда она приехала, пожар был в самом разгаре.

Когда я доехала, там такое зарево пылало. Я не думала, что все так серьезно. Я думала, пожарные потушат все моментом. Животных уже не вернуть, — отмечает Елена.

Хозяйка приюта уточнила, что всего с ней жили 51 собака и 40 кошек. Некоторым животным удалось выбежать из горящего дома, сейчас они бегают по деревне, некоторые боятся подходить к людям.

Под Саратовом в селе Юрьевка ранее волонтеры обнаружили около 100 мертвых собак и кошек. Замерзшие трупы были упакованы в черные полиэтиленовые мешки и лежали среди мусора, который оставили для вывоза на заднем дворе приюта для бездомных животных «Рич».