Число заразившихся вирусом в Новосибирской области перевалило за тысячу

Список инфицированных в Новосибирской области 8 мая пополнился 76 фамилиями. После этого общее число заражённых в регионе превысило тысячу и составило 1025 человек, из которых 55 — дети.
Сибирский субъект стал 26-м в России, где зараза зафиксирована у более чем тысячи человек,
Ранее NEWS.ru сообщал, что число заболевших коронавирусом по состоянию на 02:00 субботы, 9 мая, составляет 4 007 819 человек. Это данные с начала распространения инфекции. Погибли от инфекции 275 781 человек.
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