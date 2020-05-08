Число заразившихся вирусом в Новосибирской области перевалило за тысячу

https://static.news.ru/photo/0a563ed2-91b1-11ea-beab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Список инфицированных в Новосибирской области 8 мая пополнился 76 фамилиями. После этого общее число заражённых в регионе превысило тысячу и составило 1025 человек, из которых 55 — дети.

Сибирский субъект стал 26-м в России, где зараза зафиксирована у более чем тысячи человек, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заболевших коронавирусом по состоянию на 02:00 субботы, 9 мая, составляет 4 007 819 человек. Это данные с начала распространения инфекции. Погибли от инфекции 275 781 человек.