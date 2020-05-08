Число заболевших коронавирусом превысило тысячу в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Число заразившихся коронавирусом в Новосибирске увеличилось за сутки на 76 человек и составляет 1025. Из них 55 человек — дети.

По состоянию на 9 мая выздоровели ещё 44 человека. Умерли от инфекции двое мужчин в возрасте 59 и 63 лет, сообщает оперативный штаб региона. К ИВЛ подключены 20 пациентов, в реанимации всего находятся 48 человек.

В России по состоянию на 10 мая выявлено 198 676 случаев заболевания коронавирусом, 10 817- в последние сутки. Более 31 тыс. человек выздоровели, 1 827 умерли. В Москве — 104 189 заболевших, 5 667 выявлено за последние сутки. Более 12 тыс. выздоровели, 1010 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 30 российских регионах выявлено более чем по тысяче случаев заражения COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более тысячи заболевших зарегистрировано в Ярославской (1051 человек), Саратовской (1007) областях, Красноярском (1070) и Ставропольском (1012) краях.