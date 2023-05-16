Четыре человека пострадали при обрушении крыши склада в Челябинске

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В Челябинске на территории промзоны обрушилась крыша у складского здания, сообщили в региональном МЧС. В результате ЧП четыре человека получили ранения разной степени тяжести, остальные сотрудники и посетители были спасены. Общая площадь обрушения составила 400 кв. м. На месте работают спасатели.

На месте частичного обрушения кровли складского здания в Челябинске (на кровле проводились ремонтные работы) по улице 2-я Потребительская работают пожарно-спасательные подразделения. Обрушение произошло на площади 400 кв. м в центральной части здания. В результате ЧП погибших нет, травмированы 4 человека, всех людей удалось оперативно достать из-под завалов, в настоящий момент они госпитализированы в лечебные учреждения города, — сообщили в МЧС.

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что площадь обрушения составила не 400 кв. м, а 800 кв. м. Из здания склада были эвакуированы 20 человек.

Ранее в результате обрушения строительных лесов в столичном районе Раменки погиб один рабочий. Общая площадь обрушения составила 300 кв. м. Мужчину насмерть залило бетоном. Также двоих рабочих госпитализировали.