Рабочего насмерть залило бетоном при обрушении строительных лесов в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В результате обрушения строительных лесов в столичном районе Раменки погиб один рабочий, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. Общая площадь обрушения составила 300 кв. м. По данным Telegram-канала SHOT, мужчину насмерть залило бетоном. Также двоих рабочих госпитализировали, добавили в столичной прокуратуре.

4 марта 2023 года в 07:10 <...> поступило сообщение об обрушении по адресу: ЗАО, ул. Лобачевского, д. 114. На территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. м. Из под конструкция был извлечен один человек. <...> Не спасенный, к сожалению, погибший <...> Кинологи проверили объект два раза, собаки не обнаружили признаков людей, — сказали в МЧС.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося. В Telegram-канале SHOT уточняется, что травмы двое пострадавших получили также из-за пролитого на них бетона.

Ранее на территории делового комплекса «Москва-Сити» произошел пожар, загорелась одна из строящихся башен. В МЧС уточнили, что на четвертом этаже возводящегося здания загорелись строительные материалы, площадь возгорания составила около 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.