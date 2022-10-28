Бывший учитель географии попытался сжечь школу в Симферополе

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В Симферополе бывший учитель географии попытался поджечь школу № 22, рассказал «360» очевидец произошедшего. По его словам, мужчина пришел к учебному заведению с канистрой бензина и поджег здание сзади, но находившаяся там женщина смогла быстро потушить огонь. Когда злоумышленник попытался поджечь школьное крыльцо был остановлен охранниками и впоследствии арестован Росгвардией.

Когда уже подходил к крыльцу, его встретил охранники. Его ударили, он упал, ему быстро связали ноги. Чуть позже приехала Росгвардия — примерно через пять-семь минут после того, как его связали. Это было в 14:32. В 17:00 приехала большая грузопассажирская машина полиции, еще Росгвардия и две патрульные машины, — рассказал очевидец.

Как выяснилось, злоумышленником оказался бывший ученик школы, а затем и бывший преподаватель географии, которого который также преподавал в ней географию, но затем уволился потому что «его обозвали шизиком», рассказал очевидец инцидента. Известно, что задержанный не стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Пресс-служба красноярской прокуратуры ранее сообщила, что ученики школы № 78 избили первоклассника, нанося ему удары в пах, после того как тот отказался поделиться с ними аскорбинкой. В ведомстве сообщили, что в отношении учебного заведения и его сотрудников проведут проверку. Родители пострадавшего также заявили о произошедшем в управление образования. В дальнейшем они планируют переводить ребенка в другое учебное заведение.