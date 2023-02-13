«Буквы были с трещинами»: в Омске деукраинизировали вывеску ресторана Омский ресторан отказался от слова «украинский» в своем названии

В Омске владельцы ресторана «Украинский шинок» сменили вывеску на «Уютный шинок», сообщает издание «Новый Омск». В администрации ресторана журналистам не стали подробно разъяснять причины смены названия, объяснив это тем, что общепит — частное заведение, а на старой вывеске были трещины.

Это частный ресторан, мы вправе менять название, как захотим. Просто еще буквы были с трещинами, и их увезли на реставрацию. (...)Ресторан как был «Шинок», так и остался. А если завтра мы назовемся «Славянский трактир» — тоже будет интерес? — заявилив ресторане.

В заведении отметили, что вывеска была изменена еще осенью 2022 года и тогда ни у кого не возникло вопросов о причинах ренейминга. Также сменилось название в меню и соцсетях ресторана.

Летом 2022 года в Ижевске двое пьяных мужчин, вооружившись железной урной, снесли два дорожных знака желто-синего цвета под крики «За Россию!». Инцидент произошел на пешеходном переходе одной из улиц.

В феврале в городе Нолинске Кировской области дети избили девятилетнего мальчика за желто-голубую ватрушку на горке. По данным издания, нападавшие назвали ребенка «украинцем» за расцветку тюбинга. В пресс-службе регионального отдела МВД заверили, что инспектор по делам несовершеннолетних опросил участников потасовки.