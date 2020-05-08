Больницы Ленобласти получат новые портативные рентгены для лежачих больных

https://static.news.ru/photo/8a15e948-9151-11ea-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медучреждения Ленинградской области, перепрофилированные для приёма пациентов с COVID-19, до конца мая получат партию из 29 портативных рентген-аппаратов общей стоимостью 261 млн рублей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Ранее в больницы уже поставили пять аппаратов. Технику получили медучреждения во Всеволжске, Киришах, Тосно, Бокситогорске и Тихвине.

Портативные рентген-аппараты используют для лежачих больных, которых невозможно обследовать с помощью стационарных громоздких устройств. Правительство Ленобласти также обещает до конца мая поставить в больницы 123 дополнительных аппарата ИВЛ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга заменят заболевших работников скорой помощи студентами медколледжей.