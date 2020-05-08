Больницы Ленобласти получат новые портативные рентгены для лежачих больных

Медучреждения Ленинградской области, перепрофилированные для приёма пациентов с COVID-19, до конца мая получат партию из 29 портативных рентген-аппаратов общей стоимостью 261 млн рублей.
Об этом
Портативные рентген-аппараты используют для лежачих больных, которых невозможно обследовать с помощью стационарных громоздких устройств. Правительство Ленобласти также обещает до конца мая поставить в больницы 123 дополнительных аппарата ИВЛ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга заменят заболевших работников скорой помощи студентами медколледжей.
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