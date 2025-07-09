Более 10 беспилотников ВСУ атаковали Тульскую область Губернатор Миляев: 15 беспилотников ВСУ сбиты в Тульской области

Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

С 21:00 8 июля до 06:00 9 июля подразделениями ПВО Минобороны России было уничтожено 15 БПЛА ВСУ, — написал Миляев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб для предотвращения возможных последствий.

До этого ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей. Позднее Хинштейн отметил, что в результате атаки ВСУ погибли три человека, а число раненых возросло до семи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.