https://static.news.ru/photo/8a1182b0-3092-11ea-9f7b-fa163e074e61_660.jpg Альфредо Аудиторе Фото: alfredo_auditore/instagram.com

Чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде. Акцию он анонсировал заранее. В руки собравшихся летели купюры достоинством 500 и 1000 рублей.

В результате началась давка. Однако команде блогера удалось быстро усмирить толпу. Когда деньги разошлись по карманам, Альфредо попросил подняться к нему пострадавших. Первой стала девочка лет 9–11. Толкали в основном девушек, а парни теряли кроссовки, сообщает V1.RU.

Ну я же просил без толкотни. Больше не буду бросать деньги. Зачем было толкать, тем более девочек. Вы и сами можете столько зарабатывать денег и швырять их на улице, — сказал он.

Ранее российский бизнесмен Игорь Рыбаков, который осыпал посетителей Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге долларами, пояснил, зачем он это сделал. Деньги, которые он высыпал на толпу, предприниматель назвал «кешбэком для посетителей», писал NEWS.ru.