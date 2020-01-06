Чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде. Акцию он анонсировал заранее. В руки собравшихся летели купюры достоинством 500 и 1000 рублей.
В результате началась давка. Однако команде блогера удалось быстро усмирить толпу. Когда деньги разошлись по карманам, Альфредо попросил подняться к нему пострадавших. Первой стала девочка лет 9–11. Толкали в основном девушек, а парни теряли кроссовки, сообщает V1.RU.
Ну я же просил без толкотни. Больше не буду бросать деньги. Зачем было толкать, тем более девочек. Вы и сами можете столько зарабатывать денег и швырять их на улице, — сказал он.
Ранее российский бизнесмен Игорь Рыбаков, который осыпал посетителей Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге долларами, пояснил, зачем он это сделал. Деньги, которые он высыпал на толпу, предприниматель назвал «кешбэком для посетителей», писал NEWS.ru.
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