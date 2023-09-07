Беспилотник перехватили в Волгоградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы

Силы Минобороны России в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали БПЛА, сообщается в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Пострадавших и разрушений нет.

Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник. Кроме того, были перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и одна управляемая авиабомба JDAM.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. При этом российские военнослужащие в ночь на 7 сентября сбили три украинских беспилотника. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков украинского дрона ввели режим ЧС.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об одном сбитом БПЛА над территорией региона. В ночь на 7 сентября украинские войска выпустили по нескольким районам Донецка девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров.