Белгородскую область массово атаковали беспилотники Baza: Белгородскую область за сутки атаковали четыре беспилотника

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Обстрел Мурома

Telegram-канал Baza сообщает, что за последние сутки в Белгородской области заметили четыре беспилотника. По данным канала, почти все БПЛА были оснащены боеприпасами. Минобороны информацию не комментировало.

Baza пишет, что один из дронов, пролетавший над селом Муром в 500 метрах от границы, удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы. По данным канала, второй беспилотник был замечен на окраине села Середа, его удалось сбить, однако при падении сдетонировал боеприпас и беспилотник взорвался.

Baza сообщает, что третий БПЛА смог долететь до села Муром и сбросить взрывное устройство на вышку коммуникационной связи. По информации канала, ещё один беспилотник упал и взорвался в селе в Белгородском районе. В результате инцидента, пишет Baza, пострадал один человек, также был поврежден дизельный трансформатор.

Telegram-канал Mash уточняет, что беспилотники атаковали Белгородскую область около 11:00 и 13:00 23 апреля.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Богородском городском округе Подмосковья упал дрон-камикадзе с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. По информации канала, беспилотник нашла жительница СНТ «Заря», он упал в лесном массиве примерно в 300 метрах от дома местной жительницы.