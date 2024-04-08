Белгородским аграриям придется самим защищать сельхозтехнику от дронов Гладков призвал белгородских аграриев защищать сельхозтехнику от БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил защищать сельхозтехнику от беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, руководители аграрных предприятий должны приобрести или изготовить и установить антидроновую защиту.

Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению, — сказал Гладков во время оперативного совещания регионального правительства, которое транслировалось на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Гладков уточнил, что аграрии могут не получить компенсации за ущерб, если не установят на сельхозтехнику антидроновую защиту. Для руководителей предприятий проведут специальный практический семинар.

Во время совещания министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал, что сотрудников сельско-хозяйственного сектора ежедневно инструктируют, обеспечивают средствами защиты, бронежилетами и касками, медицинскими аптечками. Кроме того, к ним подключают силовые структуры.

Ранее между селами Старый Хутор и Бирюч в Белгородской области атаковали молоковоз. Водитель машины во время обстрела не пострадал, но сам транспорт получил повреждения.