Белгородская область попала под обстрел ВСУ SHOT: ВСУ обстреливают Шебекино и Новую Таволжанку

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что под обстрел ВСУ попали город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. По данным канала, в результате атаки жители села остались без электричества. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, за 30 минут ВСУ выпустили по населенным пункта не менее 13 снарядов. Сведений о пострадавших пока не поступало, уточняет канал.

Утром SHOT также сообщал об атаке сразу шести дронов-камикадзе по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» в Белгородской области. По информации канала, почти все БПЛА ударили мимо цели, обошлось без пострадавших, разрушений не было. Предположительно, беспилотники были запущены из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов приграничного региона со стороны украинских войск стало бы присоединение Харьковской области.

Также Telegram-канал SHOT писал о трех самодельных дронах с камерами, которые кружили над военной техникой в подмосковных Химках. Полицейские оперативно вычислили операторов, которые утверждали, что собрали беспилотники для бойцов СВО. МО РФ не комментировало эту информацию.